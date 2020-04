I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oms: “Non ci sono prove che i guariti siano immuni dal Covid”



Non ci sono prove scientifiche che le persone che sono guarite dal coronavirus abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione. Lo dice l’Oms in un documento secondo cui “a questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidenze sull’efficacia dell’immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un ‘passaporto di immunità’ o un ‘certificato di libertà dal rischio’ “.

