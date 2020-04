I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oms: “Non è il momento di allentare misure, raddoppiare sforzi per contenere il coronavirus”



Per l’Oms, anche se alcuni Paesi in Europa in queste ore intravedono una lieve miglioramento dell’emergenza, “non è il momento di allentare le misure, anzi bisogna raddoppiare e triplicare i nostri sforzi” per sconfiggere il coronavirus. A dirlo Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

