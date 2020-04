I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Operai “volontari” e autocertificazioni: il bluff delle fabbriche già riaperte



Fabbriche aperte da settimane non per crisi di liquidità, ma per inseguire il modello produttivo del lombardo-veneto-emiliano e non perdere la fetta di mercato, anzi, anticipare la concorrenza. E così si reclutano operai “volontari” con i protocolli di sicurezza non ancora ultimati. La precarietà economica e occupazionale in cui versano migliaia di lavoratori e famiglie è il lasciapassare per reclutare operai, chiamati “volontari”, perché “ricattabili” suona male: è in nome della loro salute e dignità che le Prefetture devono creare task force, luoghi terzi, in cui siano anche altri, competenti estranei, a valutare l’agibilità e l’apertura in sicurezza delle fabbriche, non solo rappresentanze esattoriali e sindacali.

Continua a leggere



Fabbriche aperte da settimane non per crisi di liquidità, ma per inseguire il modello produttivo del lombardo-veneto-emiliano e non perdere la fetta di mercato, anzi, anticipare la concorrenza. E così si reclutano operai “volontari” con i protocolli di sicurezza non ancora ultimati. La precarietà economica e occupazionale in cui versano migliaia di lavoratori e famiglie è il lasciapassare per reclutare operai, chiamati “volontari”, perché “ricattabili” suona male: è in nome della loro salute e dignità che le Prefetture devono creare task force, luoghi terzi, in cui siano anche altri, competenti estranei, a valutare l’agibilità e l’apertura in sicurezza delle fabbriche, non solo rappresentanze esattoriali e sindacali.

Continua a leggere

Continua a leggere