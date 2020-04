I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ordinano pranzo pasquale per la seconda casa fuori regione, lo chef dice no: “Non pensiamo ai soldi”



La singolare richiesta è arrivata nei giorni scorsi a Moreno Cardone, conosciuto chef e ristoratore toscano che si è rifiutato invitando i colleghi a fare altrettanto. “La gente si sta attrezzando per venire in Maremma ma noi dobbiamo avere il coraggio di dire no. Spero facciano tutti come abbiamo fatto noi” ha spiegato Cardone.

Continua a leggere



La singolare richiesta è arrivata nei giorni scorsi a Moreno Cardone, conosciuto chef e ristoratore toscano che si è rifiutato invitando i colleghi a fare altrettanto. “La gente si sta attrezzando per venire in Maremma ma noi dobbiamo avere il coraggio di dire no. Spero facciano tutti come abbiamo fatto noi” ha spiegato Cardone.

Continua a leggere

Continua a leggere