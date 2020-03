I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oreste Castagna guarito dal coronavirus, la voce di Dodò: “Medici e infermieri sono i veri eroi”



L’attore, noto per diversi ruoli ricoperti nell’ambito dei programmi della Tv per ragazzi, ha pubblicato un post su Facebook in cui racconta la sua esperienza in ospedale a Bergamo: “Sto uscendo da questa esperienza di vita che dura da tre settimane. Sto meglio, sono profondamente cambiato dentro”

Continua a leggere



L’attore, noto per diversi ruoli ricoperti nell’ambito dei programmi della Tv per ragazzi, ha pubblicato un post su Facebook in cui racconta la sua esperienza in ospedale a Bergamo: “Sto uscendo da questa esperienza di vita che dura da tre settimane. Sto meglio, sono profondamente cambiato dentro”

Continua a leggere

Continua a leggere