I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile: felicità per Gemelli, Bilancia e Acquario



L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile vede l’ingresso del Sole nel segno del Toro. Il Toro è il secondo segno dello zodiaco nonchè il primo tra i segni di terra: tra le sue caratteristiche c’è la semplicità, l’amore per la casa e per i piaceri senza pretese. Ecco l’oroscopo settimanale dell’astrologa Ginny, con le previsioni segno per segno.

Continua a leggere



L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile vede l’ingresso del Sole nel segno del Toro. Il Toro è il secondo segno dello zodiaco nonchè il primo tra i segni di terra: tra le sue caratteristiche c’è la semplicità, l’amore per la casa e per i piaceri senza pretese. Ecco l’oroscopo settimanale dell’astrologa Ginny, con le previsioni segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere