I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oroscopo di oggi 30 aprile: Toro e Capricorno si buttano in dichiarazioni d’amore azzardate



Nell’oroscopo del giorno giovedì 30 aprile la Luna in Leone rialza la testa rispetto alla Luna nel segno del Cancro di ieri che ha mostrato la sua dolce malinconia, anche per colpa di Venere quadrata a Nettuno. Oggi invece ci si rimette in discussione e soprattutto si azzarda in fatto di dichiarazioni e promesse d’amore. Pronti a leggere le vostre previsioni astrali?

Continua a leggere



Nell’oroscopo del giorno giovedì 30 aprile la Luna in Leone rialza la testa rispetto alla Luna nel segno del Cancro di ieri che ha mostrato la sua dolce malinconia, anche per colpa di Venere quadrata a Nettuno. Oggi invece ci si rimette in discussione e soprattutto si azzarda in fatto di dichiarazioni e promesse d’amore. Pronti a leggere le vostre previsioni astrali?

Continua a leggere

Continua a leggere