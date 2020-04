I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ospedale in Fiera a Milano, un infermiere: “Non funziona perché manca personale formato”



“I colleghi del Pronto Soccorso mi hanno detto che hanno inviato un paziente intubato all’Ospedale di Circolo di Varese: hanno inviato un paziente da Milano a Varese quando qui abbiamo la Fiera. La verità è che la struttura in Fiera a Milano non li accoglie perché non è in grado di accoglierli”. A parlare a Fanpage.it è un infermiere di Milano che denuncia una carenza di personale specializzato per la gestione dei 208 posti letto per la terapia intensiva, inaugurati lo scorso 31 marzo alla Fiera di Milano. “Ci sono 8 pazienti in carico. Un pochino mi ha fatto male il cuore”.

