I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Padova, si finge cieco, ma va in giro in bici e col cane: sequestrati 350mila euro a falso invalido



Un 66enne è stato controllato e sanzionati dai finanzieri di Este (Padova) perché, nonostante fosse beneficiario di pensione di invalidità in quanto riconosciuto cieco civile assoluto, si spostava in piena autonomia e senza “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute”, per le vie del paese, senza bastone né occhiali, passeggiando col cane e attraversando le strade cittadine.

Continua a leggere



Un 66enne è stato controllato e sanzionati dai finanzieri di Este (Padova) perché, nonostante fosse beneficiario di pensione di invalidità in quanto riconosciuto cieco civile assoluto, si spostava in piena autonomia e senza “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute”, per le vie del paese, senza bastone né occhiali, passeggiando col cane e attraversando le strade cittadine.

Continua a leggere

Continua a leggere