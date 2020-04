I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Palermo, donna positiva abbandonata in casa sommersa dai rifiuti: salvata dai pompieri



Intervento dei vigili del fuoco di Palermo in un appartamento di via Trabucco dove una donna, positiva e rimasta vedova proprio a causa del coronavirus, viveva in precarie condizioni igienico sanitarie. Immediato l’intervento della ditta dei rifiuti comunale che hanno rimosso l’immondizia e salvato la signora che rimane in isolamento.

