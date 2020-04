I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Palermo, la clinica diventa focolaio: 18 casi di coronavirus, grave un’anziana



In mattinata segnalati i primi sei casi, cinque pazienti e un’infermiera. Nel pomeriggio altri 12. La struttura è stata isolata mentre medici e operatori non in turno ieri sono in isolamento obbligatorio in casa. Una 73enne è stata portata al Covid Hospital di Partinico.

