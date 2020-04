I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paola Barale volontaria durante l’emergenza: “Raccolgo cibo per chi non può fare la spesa”



Paola Barale è tra i famosi che hanno voluto fornire concretamente il proprio sostegno per far fronte all’emergenza in corso. La conduttrice è tra i volontari della Croce Rossa: “Mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare la spesa per motivi economici”. Ma lei stessa sta vivendo un momento difficile: “Il lavoro mi è stato totalmente tolto. Sono una libera professionista e se non lavori, non ci sono entrate”.

