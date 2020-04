I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paola Perego vittima di un infortunio domestico, costretta a portare le stampelle



Paola Perego mostra su Instagram una foto che la ritrae in pantaloncini corti, la consueta mascherina, ma appoggiata a due stampelle ortopediche. La nota conduttrice televisiva è stata vittima di un infortunio, come lei stessa ha scritto rispondendo ad un commento, si è trattato di una “distrazione del quadricipite”, una lesione per la quale dovrà stare a riposo per diverso tempo.

