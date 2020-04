I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Papa Francesco dona 60mila euro all’ospedale di Bergamo per l’emergenza Coronavirus



Il pontefice ha deciso di fare una donazione di 60mila euro per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture in prima linea nell’emergenza Coronavirus. La donazione è avvenuta come sempre attraverso l’Elemosiniere Pontificio che ha trasmesso la somma alla diocesi locale incaricata di consegnarla al direttore Generale dell’Ospedale.

