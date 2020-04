I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Papa Francesco: “I discorsi populisti di alcuni politici mi ricordano quelli di Hitler”



Papa Francesco ha parlato della crisi mondiale nata dall’emergenza Corornavirus: “Ci tocca tutti: ricchi e poveri. È un appello all’attenzione contro l’ipocrisia. Oggi, in Europa, quando si cominciano a sentire discorsi populisti o decisioni politiche di tipo selettivo non è difficile ricordare i discorsi di Hitler nel 1933”. Poi, un grazie agli eroi in prima linea contro Covid-19: “Medici, volontari e religiosi, tutti santi della porta accanto”.

