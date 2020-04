I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Parma, i due medici anti-Coronavirus si sposano: “Matrimonio in tempo di guerra”



Raul Polo e Monica Balugani, impegnati rispettivamente all’ospedale di Parma e in quello di Reggio Emilia, si sono uniti in matrimonio con rito civile. La cerimonia – in mascherina – si è svolta nella sala del Consiglio, nel rispetto delle misure anti-contagio. “L’abbiamo fatto per i nostri figli, potremmo ammalarci di questi tempi…” ammettono.

