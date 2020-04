I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pasqua, il messaggio di papa Francesco: “Aiutare i cittadini e favorire la ripresa delle attività”



Il messaggio di Pasqua in tempo di Coronavirus di papa Francesco: “Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo mezzi e strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire la ripresa delle consuete attività quotidiane”.

