Pasquetta in lockdown, ma sono tante le persone sorprese in spiaggia nel Salento



Una ragazza è stata multata mentre faceva il bagno sul litorale del capoluogo salentino, mentre diverse altre persone sono state sorprese a passeggiare in spiaggia. Anche in queste ore circa 60 agenti della Polizia di Lecce sono impegnati nei controlli, sia in città che nelle spiagge, controllate dall’alto con l’utilizzo di droni.

