Paura a Palermo, ladri in mascherina assaltano supermercato: sotto sequestro commessi e clienti



Colpo nel supermercato Paghi Poco di via Amedeo D’Aosta a Palermo, in zona Romagnolo: quattro malviventi armati e con il volto coperto da mascherine chirurgiche hanno tenuto sotto sequestro dipendenti e clienti per circa mezz’ora, prima di svuotare le casse del negozio e fuggire a bordo dell’auto rubata ad un dipendente con il bottino.

