Pavia, morti madre e fratello: disoccupato positivo al coronavirus era da giorni in casa senza cibo



Disoccupato, positivo al coronavirus e rimasto solo in casa dopo la morte della madre e del fratello. Un uomo di 51 anni è stato soccorso dai carabinieri a Garlasco, in provincia di Pavia, dopo che era rimasto in casa senza cibo per molti giorni. Le sue condizioni di salute e di indigenza non gli permettevano di procurarsi da mangiare. I militari gli hanno portato diversi generi alimentari cucinati e donati dal titolare di un ristorante della zona.

