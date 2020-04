I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pazienti Covid-19 mandati nelle case di riposo dalla Regione: cosa è accaduto in Lombardia



In piena emergenza Coronavirus, l’8 marzo una delibera della giunta regionale della Lombardia chiede che le Rsa ospitino pazienti Covid-19 in uscita dalla terapia intensiva per liberare posti letto negli ospedali: le associazioni di categoria rispondono di no “sarebbe come gettare un cerino in un pagliaio”, ma alcune case di riposo accettano e aprono le porte al virus. Il governatore Fontana che non ritira la delibera chiarisce: “Tutto quello che e’ stato fatto e’ stato fatto con il massimo rispetto, in pazienti sono stati messi in aree separate”. Intanto si iniziano a registrare i primi decessi nelle Rsa della Lombardia: oggi si parla di strage, i morti sono centinaia e la procura di Milano ha aperto diverse inchieste.

