Perché la fiducia negli altri è l’unica cura per evitare la crisi da Coronavirus



La storia di Amadeo Giannini, fondatore di Bank of America quando un terremoto distrusse San Francisco è l’esempio per capire cosa serve a un’Italia ferita dal Coronavirus per rialzarsi: l’idea che gli altri possiamo essere noi, che la competenza è una risorsa e che i problemi si risolvono solo se si agisce da comunità. Se lo capiremo, ci ritroveremo migliori di come ci eravamo lasciati.

