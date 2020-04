I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pescara, schianto frontale con l’auto: muore motociclista di 35 anni



Un 35 enne di Pescara è morto in seguito ad un incidente stradale, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’automobile nella zona dei Colli. Portato in ospedale, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. La polizia municipale sta svolgendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

