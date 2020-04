I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Piemonte, mail di segnalazione di pazienti covid sparite: centinaia di malati di cui non c’è traccia



La Regione Piemonte ha deciso di fare chiarezza e ha avviato un’indagine per stabilire le cause che hanno mandato in tilt il Sisp, facendo sparire nel nulla centinaia di sospetti casi di corobavirus. Alcuni pazienti sono stati contattati anche più volte, altri sono stati “recuperati”, ma molti nomi sono andati perduti. “Se ci sono responsabilità saranno accertate – ha detto l’assessore alla Sanità Luigi Icardi – ho esteso la richiesta di chiarimento tutte le Asl”.

