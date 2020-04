I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Piemontesi partiti in massa nel cuore della notte per raggiungere le case al mare in Liguria



Molte famiglie di piemontesi, nonostante i divieti e gli appelli dei governatori, ignorati, si sono messe in marcia nel cuore della notte per raggiungere le residenze al mare in Liguria. Tra Imperia e Savona sono state una trentina le vetture bloccate: dopo la multa passeggeri e conducenti sono stati invitati a ripartire, per far rientro nell’abitazione di residenza.

