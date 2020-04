I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Piero Chiambretti torna sui social, prima foto dopo coronavirus e morte della mamma: “Steso”



Il conduttore di La Repubblica delle donne per la prima volta si mostra in un’immagine social dopo il recente dramma: Chiambretti è stato portato in ospedale alcune settimane fa perché colpito dal coronavirus. Positiva come lui la mamma Felicita, che è stata ricoverata col figlio ma purtroppo è deceduta.

Continua a leggere



Il conduttore di La Repubblica delle donne per la prima volta si mostra in un’immagine social dopo il recente dramma: Chiambretti è stato portato in ospedale alcune settimane fa perché colpito dal coronavirus. Positiva come lui la mamma Felicita, che è stata ricoverata col figlio ma purtroppo è deceduta.

Continua a leggere

Continua a leggere