Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci: “Da lei accuse false e gravi, non l’ho tradita”



Pino Quartullo ed Elena Sofia Ricci hanno avuto una relazione dal 1995 al 1997. Dal loro amore è nata Emma. In queste ore, il regista e attore è intervenuto sulle pagine del settimanale Oggi per fare un’importante precisazione. Al contrario di quanto sostiene la sua ex compagna, non l’avrebbe mai tradita.

