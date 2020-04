I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pistoia, precipita dal tetto di casa mentre sta facendo dei lavori: morto 61enne



Drammatico incidente a Fognano di Montale, nella provincia di Pistoia. Piero Ciatti, un ex operaio di 61 anni da qualche tempo in pensione, è caduto dal tetto di casa sua mentre stava svolgendo dei lavori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari ma per l’uomo, nonostante il trasferimento in elicottero in ospedale, non c’è stato nulla da fare.

