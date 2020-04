I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Professor Luca Richeldi (Comitato tecnico): “Sicuramente ci saranno nuove zone rosse”



Per la fase due l’obbiettivo è di fare sempre più tamponi anche se è stata già raggiunta la soglia cruciale del 3 per cento tra tamponi e positivi che indica una ottima copertura dei casi, lo ha spiegato il Professor Luca Richeldi durante l’ultima conferenza stampa in protezione civile. In Italia “ci saranno sicuramente delle zone rosse” ha aggiunto l’esperto ma le indicazioni generali per la riapertura a livello nazionale “sono indispensabili” .

