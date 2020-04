I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Promettevano di curare il coronavirus con gli integratori: due denunciati per frode nel Milanese



Promettevano di curare il coronavirus con un mix di integratori e altre terapie non precisate, senza avere alcuna competenza medica. Due persone sono state denunciate per frode in un’operazione della guarda di finanza, coordinata dalla Procura di Milano, che ha portato anche al sequestro di 170mila medicinali. Al centro del caso ci sono i titolari di un’azienda di Peschiera Borromeo (Milano) con precedenti per esercizio abusivo della professione medica.

