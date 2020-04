I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quando Sara Affi Fella ha scoperto di essere incinta: “Figlio voluto, da quel giorno sono rinata”



Sara Affi fella è incinta del fidanzato Francesco Fedato e non potrebbe essere più felice. Lo racconta via Instagram, pubblicando il video che documenta quel test di gravidanza fatto di fronte ai primi sospetti. Il bambino che aspetta le ha cambiato la vita dopo mesi difficili: “Quel giorno sono rinata. Non importava più nulla, c’eri solo tu nei nostri pensieri”.

