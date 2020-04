I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Raffaeli, anestesista di Parma: “Non c’era un piano per le catastrofi, abbiamo brancolato nel buio”



Il presidente della fondazione Isal (Istituto di scienze algologiche), nonché noto anestesista di Parma, William Raffaeli, ha parlato di come sarebbe potuta essere migliore la gestione dell’emergenza Coronavirus ai suoi inizi: “Bisognava sequestrare gli alberghi – ha detto Raffaeli -. Come si fa a far fare la quarantena alle persone in casa?”. In questo modo si sarebbero infatti creati dei focolai famigliari.

