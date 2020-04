I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ragusa. Latitante arrestato, era con un uomo ‘evaso’ da quarantena per Coronavirus



Senza autocertificazione né motivo valido per stare in giro, sono stati fermati a Modica a bordo di un’auto con targa tedesca: il latitante è stato arrestato, era ricercato da tre anni. Era con un’altra persona che avrebbe dovuto trovarsi a casa in isolamento fiduciario per coronavirus.

