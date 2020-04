I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ravenna, volontario aggredito a bottigliate da baby gang: stava portando farmaci agli anziani



Il 23enne, impegnato in un’associazione che consegna farmaci a persone anziane, stava tornando a casa. Quando è passato nei pressi del parco cittadino, ha attirato l’attenzione di una banda di ragazzini, compresi tra i 14 e i 17 anni. Non erano a casa come previsto dal decreto del governo e l’hanno aggredito.

