Reggio Calabria, agguato a colpi di pistola in strada: ferito un uomo



Un uomo è stato vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco ed rimasto ferito in maniera non grave, mentre chi ha sparato subito dopo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Non si conosce al momento il movente dell’accaduto.

