Reggio Calabria, filma i controlli della Polizia: due uomini gli sparano



Vera e propria spedizione punitiva a Scilla: due uomini hanno esploso quattro colpi di pistola verso un terzo, ferendolo alle gambe, in quanto questi aveva diffuso un filmato in cui si vedevano i consueti controlli delle forze dell’ordine, finalizzati a verificare il rispetto delle misure contro il coronavirus. Il problema del video? Veniva immortalato anche un impiegato pubblico, con un cognome noto in paese, sorpreso a spasso mentre dovrebbe trovarsi in malattia.

