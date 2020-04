I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Regina Elisabetta II, niente colpi di cannoni per il 94° compleanno: “Non sarebbe appropriato”



Per la prima volta la Regina Elisabetta non festeggerà il suo compleanno in maniera speciale e soprattutto non vi sarà il tradizionale saluto con i colpi di cannone. La scelta è stata voluta dalla stessa Elisabetta, che festeggerà 94 anni il prossimo 21 aprile, perché non sarebbe stato appropriato.

