Regione Campania, Ciarambino (M5S): ‘Tagliamoci stipendi e indennità per chi ne ha bisogno’



Valeria Ciarambino, consigliera regionale in Campania per il Movimento Cinque Stelle: “Abbiamo elaborato una proposta di legge per tagliare gli stipendi e le indennità in consiglio regionale”. Il risparmio, pari a circa 250mila euro mensili, andrebbero poi in un fondo per le persone in difficoltà economiche a causa del coronavirus.

