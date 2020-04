I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Renzi: “60 milioni di italiani sono agli arresti domiciliari”



Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia Viva, ha commentato polemicamente le scelte fatte dal governo in questi due mesi per contenere il coronavirus: “È evidente che tante cose non hanno funzionato, ma adesso abbiamo 60 milioni di italiani agli arresti domiciliari. Questa gestione va regolamentata in modo più efficace”.

