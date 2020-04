I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rezza (Iss): “Test sierologici? Non attendibili al 100%. Bisogna capire se l’immunità è permanente”



Il professor Giovanni Rezza dell’Iss, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia, ha parlato dei test sierologici: “Non servono a fare diagnosi di infezione in atto, per quello servono i tamponi. I test sierologici mettono in evidenza gli anticorpi, che aiutano a capire se una persona è stata esposta al virus. Per quanto riguarda questi test bisogna dire che fino ad ora le caratteristiche non sono state soddisfacenti”.

