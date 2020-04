I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rezza (ISS): ‘Zero contagi da coronavirus a maggio? modello non considera focolai’



Avere contagi zero per i primi di maggio, come indicato da alcuni modelli matematici, è una “previsione ottimistica”. Lo spiega Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che aggiunge: il modello non tiene conto della possibilità di nuovi focolai epidemici, che scoppierebbero se il virus dovesse continuare a circolare in Italia.

