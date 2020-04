I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ricciardi (Oms): “Si deve dire la verità: siamo ancora nel pieno dell’epidemia, non è finita”



Per Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e membro del comitato tecnico-scientifico, è ancora presto per parlare di riapertura dell’Italia: “Sarebbe un disastro. Bisogna dire bene la verità agli italiani. Non è ancora finito niente, dobbiamo avere pazienza. Il rischio è la seconda ondata, che in genere è sempre più violenta della prima”.

