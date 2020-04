I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Richeldi (Comitato tecnico-scientifico): “Prima volta in 15 giorni che cala il numero dei decessi”



Secondo Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e membro del comitato tecnico-scientifico che affianca il governo, le misure messe in atto dal governo per contenere il Coronavirus stanno funzionando sulla base di tre dati: “Calano il numero di ricoveri e di pazienti in terapia intensiva. Soprattutto, nelle ultime due settimane oggi è il giorno che registra il numero minore di vittime”.

