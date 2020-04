I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Richeldi: “Curare i pazienti Covid con l’eparina? Ipotesi plausibile che deve essere provata”



Tra i farmaci al vaglio dell’Aifa per la cura dei malati da Coronavirus c’è l’eparina a basso peso molecolare, dal momento che, stando ai primi riscontri autoptici in molti pazienti la morte sopraggiungerebbe per trombosi diffusa, più che per insufficienza polmonare grave. Ma Luca Richeldi (comitato tecnico-scientifico) frena: “Al momento è un’ipotesi che deve essere provata. Fidiamoci delle istituzioni e del metodo scientifico”.

