Richeldi: “Su base settimanale ricoveri ridotti di oltre il 90% ma non abbassare la guardia”



“Su base settimanale, confrontando il periodo 30 marzo-6 aprile, il numero dei ricoverati ha visto una riduzione di oltre il 90%, Questo trend è confortato anche dal dato sui ricoverati in terapia intensiva” lo ha spiegato il Professor Luca Richeldi, omponente del comitato tecnico scientifico. “Questo andamento che vediamo ci deve essere di conforto, ma non ci deve far ridurre il livello di allarme” ha avvertito l’esperto.

