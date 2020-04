I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ritrovata cadavere Maria Angela Corona, scomparsa da Bagheria: è omicidio



Tragico epilogo per Maria Angela Corona, la donna scomparsa 48ore fa dalla provincia di Palermo. Il corpo senza vita della donna, 47 anni, è stato ritrovato senza vita nelle campagne tra Bagheria e Ciminna, in provincia di Palermo. Per gli inquirenti si tratta di omicidio. Le ricerche erano in corso da due giorni.

