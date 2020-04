I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roberta Morise sulla smentita di Eros Ramazzotti del loro flirt: “Avrei preferito il silenzio”



Dopo la smentita di Eros Ramazzotti sul flirt con Roberta Morise, adesso è la showgirl a dire la sua. Intervistata dal settimanale “Chi”, la Morise racconta di come abbia conosciuto il cantante romano, ma non nega un certo disappunto riguardo al modo in cui è stata affrontata la vicenda: “Non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita”, ha dichiarato il noto volto tv.

