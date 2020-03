I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, l’Hotel Marriott ospiterà pazienti positivi al coronavirus in via di guarigione



L’hotel Marriott mette a disposizione 162 posti per pazienti che non necessitano di particolari cure, ma che devono essere controllati dal personale sanitario. In particolare saranno ospitate persone ancora positive a Covid-19, ma che sono in via di guarigione e che hanno già superato la fase acuta della malattia.

