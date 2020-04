Samar, centesimo medico morto in Italia per Covid: “Ha sacrificato la vita per salvare i pazienti”

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

È morta a 62 anni Samar Sinjab, medico di base di Mira, colpita da Coronavirus. Si tratta della centesima vittima in Italia tra i camici bianchi. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri non ha fatto in tempo a darne notizia che il triste elenco dei medici deceduti per Covid-19 si è allungato ancora, raggiungendo quota 103. “Ognuno di loro ha scavato un solco profondo sulla pelle e nel cuore di ogni medico italiano”.

