Sara Cunial: la deputata ex M5S fermata sulla Via del Mare a Roma. Multa in arrivo



“Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati” avrebbe detto la ex pentastellata, nota per le sue posizioni no-vax, ai vigili urbani. Una giustificazione non abbastanza convincente, il giorno di Pasquetta, per evitare la sanzione. A riportarlo è il Messaggero.

